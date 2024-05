Telefônica Brasil tem 13% de clientes de fibra sem serviço no RS

SÃO PAULO (Reuters) - Serviços da Telefônica Brasil, maior operadora de telecomunicações do país, ainda estão impactados pelas chuvas e enchentes devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, com 13% dos clientes de banda larga fixa da companhia sem conseguirem acesso à rede da empresa.

O presidente-executivo da companhia, Christian Gebara, afirmou em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira que a empresa tem cerca de 300 mil clientes de fibra ótica no Rio Grande do Sul, por causa de danos à infraestrutura da rede ou por falta de energia elétrica.

Em telefonia móvel, a empresa está sem serviço em cerca de 30 cidades dos 497 municípios do Estado. "São 30 (cidades) praticamente isoladas e outras 75 parcialmente isoladas", afirmou o executivo.

Segundo ele, no Rio Grande do Sul, a Telefônica Brasil tem uma participação de mercado de telefonia móvel de 43%, líder no Estado, fatia um pouco maior que a nacional detida pela companhia.

"Estamos muito otimistas que vamos ajudar o governo a recuperar a infraestrutura e vamos trabalhar para conseguir trazer a volta dos serviços", disse Gebara, sem estimar os impactos da tragédia no Estado nos resultados da empresa nos próximos meses.

Gebara afirmou ainda que a companhia concedeu por cinco dias bônus de 10 gigabytes para os clientes de telefonia móvel da companhia no Estado, algo que pode ser prorrogado. A empresa também disponibilizou à Defesa Civil 60 telefones satelitais para os esforços de resgate das vítimas isoladas e abriu o roaming para outras operadoras para ajudar na comunicação no Estado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)