FAB abrirá base aérea de Canoas para voos comerciais

(Reuters) - A Força Aérea Brasileira anunciou nesta quarta-feira que abrirá a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, para voos comerciais para atender a demanda decorrente do fechamento do aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, que foi alagado pelas fortes chuvas que já mataram ao menos 95 pessoas em todo Rio Grande do Sul.

De acordo com a FAB, a operação será feita em três fases. Na primeira, a base aérea receberá nesta quarta voo da Azul com doações e ajuda humanitária às vítimas da tragédia que serão recolhidas nos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de Guarulhos.

Na segunda fase, na quinta-feira, a FAB e quatro empresas aéreas realizarão missões de entregas de mantimentos em cinco horários. A terceira e última fase envolve o transporte de cidadãos gaúchos que estão fora do Estado.

Em comunicado, a FAB informou ainda que uma aeronave não tripulada da força que atuava nos esforços de resgate no Rio Grande do Sul apresentou problemas técnico e colidiu com o solo em uma área desabitada na terça-feira.

"A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica", afirmou em comunicado.

A FAB disse também que iniciará uma campanha de lançamento aéreo de doações e materiais essenciais nas regiões mais atingidas.

"As missões buscam trazer mais agilidade no atendimento à população atingida, uma vez que as estradas encontram-se, quase na sua totalidade, obstruídas."

(Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Lisandra Paraguassu, em Brasília)