Lula recebe hoje Macron em Brasília

(ANSA) - BRASÍLIA, 28 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta quinta-feira (28), em Brasília, seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que ontem classificou como "péssimo" o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, durante evento organizado pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).

"O acordo com o Mercosul, tal como está sendo negociado atualmente, é um péssimo acordo. Porque foi negociado há 20 anos", disse o mandatário da França, que defendeu um novo pacto, "construído com base em novos objetivos e que tenha a luta contra o desmatamento e as mudanças climáticas e a luta pela biodiversidade no centro das prioridades".

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participou do evento na Fiesp, defendeu "um acordo benéfico para os dois lados". "Afinal, nós temos os mesmos valores que norteiam a nossa política e nossa economia", disse.

Após passar por Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, Macron faz hoje uma visita de Estado a Brasília, onde terá uma reunião bilateral com Lula, seguida de cerimônia de assinatura de atos.

O acordo UE-Mercosul, os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio e as mudanças climáticas devem ser tratados pelos presidentes, que ontem lançaram um submarino fabricado no Brasil com tecnologia francesa e defenderam a cooperação para construção de um submarino nuclear. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.