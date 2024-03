Incêndio atinge prédio em construção no Recife; veja o vídeo

Um incêndio atingiu um prédio em construção no bairro da Torre, na zona oeste do Recife. Não havia informações sobre vítimas segundo o Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h. Inicialmente, foram enviadas quatro viaturas ao local: duas de combate a incêndio, uma plataforma e uma de comando operacional.

Por volta das 22h30 as chamas foram controladas. Militares isolaram os arredores do prédio para evitar o começo de novos focos de incêndio causados pela queda de fragmentos da construção em chamas.

Vídeos mostram prédio sendo consumido pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em um prédio em construção no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, localizado nas ruas Real da Torre e Padre Anchieta.

Prédio que tem 28 andares foi tomado pelo fogo. As chamas atingiram dos andares mais altos até o térreo. Perto das 21h30 choveu no local, o que ajudou o trabalho dos bombeiros no combate do incêndio.

A governadora de Pernambuco se manifesta pela segurança dos moradores. Raquel Lyra (PSDB), afirmou pelo X, o antigo Twitter, que estava "acompanhando a atuação dos bombeiros para que todas as pessoas que moram na área fiquem seguras".

Acompanhando junto às forças de segurança pública a situação do prédio em construção que está em chamas, no bairro da Torre, no Recife. O Corpo de Bombeiros está atuando no local, e cuidando para que todas as pessoas que moram na área fiquem seguras. -- Raquel Lyra (@raquellyra) March 29, 2024

Prefeito de Recife acompanha situação junto das equipes de resgate. João Campos (PSB) disse ter acionado o "Centro de Operações do Recife (COP) para monitorar os efeitos causados" pelo incêndio.

Acionei o nosso o Centro de Operações do Recife (COP) para monitorar os efeitos causados por um incêndio em um prédio em construção na Torre. Nossas equipes, incluindo a Defesa Civil, atuam dando suporte aos Bombeiros para bloquear o acesso às ruas e áreas próximas do local. + -- João Campos (@JoaoCampos) March 29, 2024

Concessionária de energia desligou rede elétrica. Em nota, a Neoenergia Pernambuco disse que a medida foi tomada por questão de segurança. "Equipes da distribuidora permanecem na localidade auxiliando os trabalhos do Corpo de Bombeiros. O serviço na área será imediatamente restabelecido assim que houver condições segura para a população", completou.