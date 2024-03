Ex-candidato a vice de Al Gore, Joe Lieberman morre aos 82 anos

(Reuters) - O ex-senador norte-americano e ex-candidato à vice-presidente pelo Partido Democrata Joe Lieberman morreu nesta quarta-feira, aos 82 anos, na cidade de Nova York, após sofrer complicações de uma queda, informou sua família.

"Sua amada esposa, Hadassah, e os membros de sua família estavam com ele quando faleceu", disse o comunicado. "O amor do senador Lieberman por Deus, sua família e os Estados Unidos perdurou durante toda a sua vida de serviço no interesse público."

Lieberman foi o candidato a vice-presidente na chapa democrata encabeçada por Al Gore na eleição de 2000, vencida pelo republicano George W. Bush. Lieberman foi o primeiro candidato judeu em uma chapa presidencial de um grande partido nos EUA.

Ele fracassou em sua tentativa de concorrer à indicação presidencial democrata em 2004, prejudicado por seu apoio à Guerra do Iraque.

Político de centro, Lieberman foi eleito pela primeira vez para o Senado dos EUA em 1988. Ele perdeu as primárias democratas do Estado em 2006, mas manteve sua cadeira ao vencer a eleição geral como candidato independente.

Em um novo rompimento com o Partido Democrata, Lieberman apoiou o senador republicano John McCain para presidente em um discurso na Convenção Nacional Republicana em 2008.

Mais tarde, porém, Lieberman apoiaria os democratas Hillary Clinton em 2016 e Joe Biden em 2020 em suas candidaturas à Presidência.

Lieberman se aposentou do Senado em 2013 após quatro mandatos de seis anos.

"Joe era um americano tão bom quanto se pode imaginar e uma das pessoas mais decentes que conheci durante meu tempo em Washington", disse o ex-presidente republicano George W. Bush em um comunicado.

Mais recentemente, Lieberman estava liderando o No Labels (Sem Rótulos), um grupo de centro que espera lançar uma candidatura independente para a Casa Branca.

Em uma entrevista recente à Reuters, Lieberman falou sobre o esforço e como, às vezes, parecia estar construindo um avião no ar. "Estamos fazendo algo que acho que nunca foi feito antes."

Lieberman foi membro do Senado do Estado de Connecticut e, em seguida, procurador-geral de Connecticut antes de se tornar senador dos EUA.

Ele tinha três filhos de dois casamentos; seu primeiro casamento terminou em divórcio.

