Russos prestam homenagens às vítimas do ataque em uma casa de shows

MOSCOU (Reuters) - A Rússia baixou bandeiras a meio mastro neste domingo para um dia de luto depois da morte de dezenas de pessoas por tiros com armas automáticas em um show de rock perto de Moscou, no ataque mais mortal na Rússia em duas décadas.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou um dia nacional de luto depois de se comprometer a localizar e punir todos os responsáveis pelo ataque de sexta-feira, no qual 137 pessoas foram mortas, incluindo três crianças, e 180 ficaram feridas.

Mais de 100 pessoas permanecem hospitalizadas, algumas delas em estado grave. Putin acendeu uma vela na igreja de sua residência nos arredores de Moscou neste domingo para homenagear os que morreram, disse seu porta-voz à agência de notícias Interfax.

"Expresso as minhas profundas e sinceras condolências a todos aqueles que perderam os seus entes queridos", disse Putin em um discurso à nação no sábado. "Todo o país e todo o nosso povo estão de luto com vocês."

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas Putin não mencionou publicamente o grupo militante islâmico em ligação com os agressores, que, segundo ele, tentavam fugir para a Ucrânia. Ele afirmou que alguns "do lado ucraniano" estavam preparados para levar os homens armados para o outro lado da fronteira.

A Ucrânia tem negado qualquer envolvimento no ataque.

Pessoas depositaram flores no Crocus City Hall, a casa de shows com 6.200 lugares perto de Moscou, onde quatro homens armados invadiram pouco antes do grupo de rock da era soviética Picnic apresentar seu hit "Afraid of Nothing".

Os homens dispararam suas armas automáticas contra civis aterrorizados que caíam gritando em meio a uma sequência de tiros.

Foi o ataque mais mortal em território russo desde o cerco à escola de Beslan em 2004, quando militantes islâmicos fizeram mais de mil pessoas, incluindo centenas de crianças, como reféns.

Longas filas se formaram em Moscou para doar sangue. De acordo com os bancos de sangue neste domingo, já há suprimentos de sangue suficientes para quatro a seis meses.

Por toda Moscou, outdoors exibiam a imagem de uma única vela, a data do ataque e as palavras "Estamos de luto". Em outras cidades, as pessoas depositavam flores.

Países de todo o mundo expressaram horror diante do ataque e enviaram as suas condolências ao povo russo.

Putin disse que 11 pessoas foram detidas, incluindo os quatro suspeitos armados, que fugiram da casa de shows e seguiram para a região de Bryansk, cerca de 340 quilômetros a sudoeste de Moscou.

