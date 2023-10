Plantio de soja da safra 2023/24 atinge 28,4% da área, afirma Conab

Brasília, 24 - O plantio da safra brasileira de soja 2023/24 atingia 28,4% da área estimada no País no último sábado (21), informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra. O desempenho corresponde a um avanço de 9,4 pontos porcentuais ante uma semana atrás. Há atraso, contudo, de 5,7 pontos porcentuais em relação a igual período do ano passado, quando 34,1% da área estava semeada. Mato Grosso e São Paulo estão à frente nos trabalhos de campo, com 51,5% e 50%, respectivamente, da área cultivada, enquanto Maranhão e Rio Grande do Sul ainda não iniciaram a semeadura.

Já o plantio de milho verão do ciclo 2023/24 alcançava 33% da área estimada para o Brasil até o sábado, segundo a Conab, 2,8 pontos porcentuais atrás do reportado no período equivalente da temporada anterior. Os trabalhos avançaram 2,6 pontos porcentuais ante a última semana. A instalação das lavouras acelerou na Região Sul, alcançando 89% da área no Paraná e 77% em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

A colheita de trigo do ciclo 2023 avançou 7,4 pontos porcentuais ante a semana anterior, para 59,2% da área prevista. No período equivalente de 2022, o Brasil havia colhido 35,6% do cereal. No Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, 32% das lavouras já foram colhidas. Já o Paraná alcançou 80% do cereal retirado do campo.

A Conab informou, ainda, que o plantio das lavouras de feijão da safra 2023/24 alcançou 18,6%, avanço de 3,4 pontos porcentuais na semana, mas 9,8 pontos porcentuais atrás de igual período do ano passado. Nos Estados em que teve início, o mais avançado é São Paulo (80%), seguido pelo Paraná (70%). A semeadura das lavouras de arroz 2023/24 está 5,7 pontos porcentuais atrasada na comparação entre as safras, alcançando 41,1% da área prevista no País no último sábado, avanço de 22,7 pontos porcentuais em uma semana. Os trabalhos de campo estão mais avançados em Santa Catarina, com 79% da área cultivada.