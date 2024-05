Revezamento da tocha olímpica começa na França

Com o ex-jogador de futebol Basile Boli, ídolo do Olympique de Marselha (OM), e diante da basílica de 'Notre-Dame de la Garde', o revezamento da tocha olímpica começou nesta quinta-feira na cidade de Marselha seu percurso pela França, que terminará em 26 de julho em Paris.

O futebol e o Olympique de Marselha são os protagonistas do primeiro dia do revezamento, que inclui uma passagem pelo estádio 'Vélodrome' e a participação de outro ídolo do clube, o ex-jogador Didier Drogba.

A pira olímpica foi acesa na quarta-feira à noite no porto da cidade pelo rapper Jul, diante de 150.000 pessoas.

A chama olímpica atravessará toda a França, incluindo seus territórios de ultramar, até chegar em Paris para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, em 26 de julho.

Assim como na quarta-feira, durante a cerimônia para receber a chama olímpica, que viajou a bordo do veleiro Belém, um grande dispositivo de segurança foi mobilizado para o revezamento.

O percurso pela segunda maior cidade francesa terá a participação de quase 200 pessoas, entre atletas, artistas e cidadãos comuns.

A ginasta ucraniana Maria Vysochanska, cujo pai está na frente de batalha contra a invasão das tropas russas, é a capitã do revezamento, que também contará com o francês Jean Galfione, campeão olímpico do salto com vara em 1996, e a polonesa Anita Wlodarczyk, tricampeã olímpica de lançamento de martelo.

Basile Boli (autor do gol do título do Olympique na final contra o Milan da Liga dos Campeões em 1993) iniciou o revezamento e passou a chama olímpica a Colette Cataldo, 83 anos, uma torcedora famosa do OM.

Além da basílica, a tocha passará por vários locais emblemáticos da cidade, incluindo a Marina, onde serão disputadas as provas de iatismo nos Jogos Olímpicos.

O primeiro dia do revezamento terminará no estádio 'Vélodrome', que receberá partidas do torneio olímpico de futebol. Vários ídolos do OM estão entre os participantes da primeira jornada, como o ex-atacante Jean-Pierre Papin e a ex-jogadora da seleção francesa feminina Louisa Necib.

Didier Drogba, outro ídolo do OM, será o responsável por acender a segunda pira, no 'Vélodrome'.

Na sexta-feira, a chama deixará Marselha e prosseguirá a viagem pelo sudeste do país. Outros locais emblemáticos da França, como o Monte Saint-Michel, as praias do Desembarque do Dia D, o Palácio de Versalhes ou o Viaduto Millau, também estão no trajeto da chama olímpica a caminho de Paris.

