Putin alerta sobre confronto global ao celebrar vitória na Segunda Guerra Mundial

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de arriscar um conflito global e disse que ninguém teria permissão para ameaçar a maior potência nuclear do mundo, nesta quinta-feira, quando a Rússia marcou a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Enquanto as tropas russas avançam contra as forças ucranianas apoiadas pelo Ocidente, Putin acusou as elites ocidentais "arrogantes" de esquecerem o papel decisivo desempenhado pela União Soviética na derrota da Alemanha nazista e de fomentar conflitos em todo o mundo.

"Sabemos a que leva a exorbitância de tais ambições. A Rússia fará de tudo para evitar um confronto global", disse Putin na Praça Vermelha, depois que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, passou em revista as tropas alinhadas em uma rara nevasca de maio.

"Mas, ao mesmo tempo, não permitiremos que ninguém nos ameace. Nossas forças estratégicas estão sempre em um estado de prontidão para o combate."

Putin, que enviou seu Exército para a Ucrânia em 2022, apresenta a guerra como parte de uma luta contra o Ocidente, que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda do Muro de Berlim em 1989, invadindo o que ele considera a esfera de influência de Moscou.

A Ucrânia e o Ocidente dizem que Putin está envolvido em uma apropriação de terras no estilo imperial. Eles prometeram derrotar a Rússia, que atualmente controla cerca de 18% da Ucrânia, incluindo a Crimeia, e partes de quatro regiões no leste da Ucrânia. A Rússia diz que as terras, que já fizeram parte do império russo, agora são novamente parte da Rússia.

GUERRA?

A União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, incluindo muitos milhões na Ucrânia, mas acabou empurrando as forças nazistas de volta para Berlim, onde Hitler cometeu suicídio e a bandeira vermelha da vitória soviética foi erguida sobre o Reichstag em 1945.

"No Ocidente, eles gostariam de esquecer as lições da Segunda Guerra Mundial", disse Putin, acrescentando que a Rússia honrou todos os aliados envolvidos na derrota da Alemanha nazista. Ele mencionou a luta do povo chinês contra o militarismo japonês.

"Mas lembramos que o destino da humanidade foi decidido nas grandes batalhas perto de Moscou e Leningrado, Rzhev, Stalingrado, Kursk e Kharkiv, perto de Minsk, Smolensk e Kiev, em batalhas pesadas e sangrentas de Murmansk ao Cáucaso e à Crimeia."

A rendição incondicional da Alemanha nazista entrou em vigor às 23h01 do dia 8 de maio de 1945, marcado como o "Dia da Vitória na Europa" por França, Reino Unido e Estados Unidos. Em Moscou, já era 9 de maio, que se tornou o "Dia da Vitória" da União Soviética no que os russos chamam de Grande Guerra Patriótica de 1941-45.

