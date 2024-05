Peter Weir receberá Leão de Ouro honorário em Veneza

VENEZA, 9 MAI (ANSA) - O cineasta e roteirista australiano Peter Weir, de 79 anos, receberá o Leão de Ouro pela carreira na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontece entre 28 de agosto e 7 de setembro.

A homenagem foi proposta pelo diretor da mostra, Alberto Barbera, e confirmada pelo conselho de administração da Bienal de Veneza nesta quinta-feira (9).

"O Festival de Veneza e seu Leão de Ouro fazem parte do imaginário da nossa profissão. Ser premiado pelo trabalho de uma vida como diretor é uma grande honra", disse Weir, autor de filmes como "Sociedade dos poetas mortos" e "O show de Truman".

"Com apenas 13 filmes realizados em 40 anos de carreira, Peter Weir assegurou um lugar no firmamento dos grandes diretores do cinema moderno", afirmou Barbera, acrescentando que o australiano é capaz de "conjugar a reflexão sobre temáticas pessoais e a exigência de se dirigir ao maior público possível".

"Não é difícil encontrar no seu cinema, ao mesmo tempo audacioso, rigoroso e espetacular, a constante de uma sensibilidade que lhe permite abordar temas eminentemente modernos, como o fascínio pela natureza, a crise dos adultos nas sociedades consumistas, as dificuldades de educar os jovens para a vida, a tentação do isolamento físico e cultural, mas também o apelo dos impulsos aventureiros e do instinto de rebelião saudável", destacou o diretor do Festival de Veneza. (ANSA).

