Yuri Alberto entra em top-3 de artilheiros do Corinthians em uma temporada no século; confira

O atacante Yuri Alberto vem alcançando marcas importantes neste bom momento com a camisa do Corinthians. Com o gol marcado contra o Vitória, por exemplo, o camisa 9 alcançou o top-3 de artilheiros do Timão em uma temporada no século XXI.

Yuri chegou a 26 tentos em 54 jogos no ano de 2024. O jogado só está atrás de Carlitos Tévez, que anotou 31 gols em 2005, e Deivid, que fez 32 em 2002. Jô (25 em 2017) e Nilmar (24 em 2006) fecham o top-5.

Para ultrapassar Deivid e se tornar o maior artilheiro do Corinthians em uma temporada no século atual, Yuri teria que marcar seis gols até o final do ano. O Timão ainda encara Cruzeiro (casa), Vasco (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora) pelo Campeonato Brasileiro.

Por conta do ótimo desempenho de Yuri Alberto, que vive a temporada mais artilheira de sua carreira, o Corinthians se prepara para a possibilidade de perder o atleta na próxima janela de transferências.

A tendência é que o camisa 9 receba propostas vantajosas do exterior e a diretoria do alvinegro já monitora o mercado da bola em busca de possíveis reposições.

Veja top-5 de artilheiros do Corinthians em uma temporada no século XXI:

1º) Deivid - 32 gols em 2002



2º) Carlos Tévez - 31 gols em 2005



3º) Yuri Alberto - 26 gols em 2024



4º) Jô - 25 gols em 2017



5º) Nilmar - 24 gols em 200