Sem convocados, Palmeiras se reapresenta e inicia semana de treinos com 'reforços'

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira (12) depois de folga tripla e deu início à semana de treinos durante período de data Fifa desfalcado de seus convocados. O Alviverde teve seu último compromisso na sexta-feira (8), quando venceu o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores começaram o dia com ativação muscular no centro de excelência. Na sequência, foram a campo para realizar atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos pré-determinados pela comissão de Abel Ferreira.

A equipe palmeirense treinou sem o goleiro Weverton (Brasil), o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) e o atacante Estêvão (Brasil), que estão à serviço de suas seleções para disputa de duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas neste mês de novembro.

Desses, Ríos e Estêvão são desfalques certos para o duelo contra o Bahia, no dia 20 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A dupla está suspensa e será baixa, assim como o lateral direito Mayke. Gómez, que pode atuar na véspera do jogo, não deve ficar à disposição. O goleiro Weverton, à disposição de Dorival Júnior na seleção brasileira, também é dúvida.

O atacante Lázaro, que foi baixa contra o Grêmio por dores no joelho esquerdo, treinou em campo com o elenco e pode voltar a ser relacionado. Quem também tem a expectativa de voltar é o lateral-esquerdo Piquerez, que está avançando em seu processo de transição física. Por outro lado, uma baixa certa é a do atacante Bruno Rodrigues, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.

Com a vitória sobre o Grêmio na última rodada, o Alviverde chegou a 64 pontos e diminuiu a distância para o líder Botafogo, que tem 68.