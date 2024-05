Endrick prepara presente para funcionários do Palmeiras; veja detalhes

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Endrick preparou um presente especial para entregar aos funcionários do Palmeiras antes de sua despedida no clube.

O que aconteceu

Endrick irá entregar mais de 300 camisas com um patch especial com seu nome, uma foto e um autógrafo — o que transforma o item em único.

Foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube nesses anos, e queria deixar algo único, especial para elas, que só eles tivessem, e daí surgiu a ideia do patch. Foi o jeito que encontrei de mostrar para todos que eles, como minha família, são também campeões para mim. Endrick.

O patch é similar aos que os clubes usam após conquistas de títulos importantes. As camisas serão entregues ao longo dessa semana, a última de Endrick no Palmeiras.

Endrick faz sua despedida do Palmeiras nesta semana. Na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, o Alviverde enfrenta o San Lorenzo pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O camisa 9 se apresentará à seleção brasileira no dia 3 de junho, e após a Copa América concluirá a transferência para o Real Madrid.

Camisa que Endrick dará de presente para todos os funcionários do Palmeiras Imagem: Reprodução

