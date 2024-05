São Paulo estreia com empate contra Palmeiras pelo Paulistão Feminino

São Paulo e Palmeiras duelaram neste domingo (26) na estreia do Tricolor no Paulistão Feminino. A partida válida pela segunda rodada foi disputada no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques, em Santana do Parnaíba, e terminou empatada em 1 a 1.

Com o empate, as são-paulinas somam apenas este ponto e ocupam a quinta colocação da tabela.

O Palmeiras está na quarta colocação com quatro pontos e não consegue alcançar as líderes de Santos e Corinthians, que venceram suas duas partidas até aqui.

O jogo

A partida foi em sua maior parte agitada e contou com ações das duas equipes. O São Paulo abriu o placar aos 42 do primeiro tempo com a meio-campista Rafa Mineira.

O Palmeiras empatou logo no início da segunda etapa com a camisa 7 Brena, o que deu números finais à partida.

O próximo jogo do São Paulo é pelo Paulistão Feminino contra o Realidade Jovem, na quarta-feira, dia 5 de junho. Já o Palmeiras recebe a equipe do Pinda na quinta-feira, dia 6, pela mesma competição.