Rogério Ceni analisa vitória do Bahia sobre o Criciúma: "Soubemos sofrer"

Com dois gols nos minutos finais, o Bahia venceu o Criciúma, por 2 a 0, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil e garantiu a classificação às oitavas de final. Após o confronto desta quinta-feira no Estádio Heriberto Hulse, o treinador Rogério Ceni analisou a atuação do Tricolor de Aço.

"Esse esquema de jogo que temos faz com que todos tenham responsabilidade, e são 10, 15, 20 minutos que eles entram e têm que fazer a diferença. Quando pegamos um bom gramado como foi hoje, conseguimos fazer bons jogos. Sofrer [em Criciúma], todo mundo vai sofrer, não foi só a gente não. Mas soubemos sofrer e se defender e saímos com a classificação", comentou.

Rogério Ceni também elogiou alguns jogadores individualmente, ressaltando que todos são importantes para a equipe.

"Esse grupo é fantástico de trabalhar. Sem o Everaldo, a gente debateu bastante quem entraria. Ratão treinou muito bem, fez dois gols no jogo treino contra o sub-20. Ele ajudou bastante na recomposição, achei que o jogo seria mais pegado, então também por isso optamos por Ratão", disse.

"São todos jogadores de caráter e todos terão sua oportunidade. Biel entrou e foi figura importante na classificação. De Pena também. Ademir já ganhou uma bola no alto quando entrou. Esses jogadores têm entrado e feito a diferença", completou.

Agora, o Bahia passa suas atenções para a semifinal da Copa do Nordeste. O clube enfrenta o CRB neste domingo, às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.