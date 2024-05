Veja quanto os clubes faturaram ao avançar às oitavas da Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

Ao todo, 13 clubes já se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil e, de quebra, garantiram uma bolada. A CBF paga uma quantia a cada fase da competição.

O que aconteceu

Os times classificados para as oitavas receberão R$ 3,465 milhões. O campeão pode ganhar até R$ 96,39 milhões, caso esteja na competição desde a primeira fase.

Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco seguem na competição. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio, ainda sem data marcada.

As três vagas restantes serão definidas posteriormente, já que os jogos envolvendo times do Rio Grande do Sul foram adiados. Internacional, Grêmio e Ypiranga estão na terceira fase.

Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Não se sabe se as datas serão adiadas devido aos jogos restantes da terceira fase.

As premiações da Copa do Brasil 2024

Primeira fase (80 clubes)

Grupo 1: R$ 1,47 milhão

Grupo 2: R$ 1.312.500

Grupo 3: R$ 787,5 mil

Segunda fase (40 clubes)

Grupo 1: R$ 1,785 milhão

Grupo 2: R$ 1,47 milhão

Grupo 3: R$ 945 mil

Terceira fase (32 clubes) - R$ 2,205 milhões

Oitavas de final (16 clubes) - R$ 3,465 milhões

Quartas de final (8 clubes) - R$ 4,515 milhões

Semifinais (4 clubes) - R$ 9,45 milhões

Final (Vice-campeão) - R$ 31,5 milhões

Final (Campeão) - R$ 73,5 milhões