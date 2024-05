Brasil cai na disputa por equipes e fica sem medalhas no Mundial de judô

O Brasil encerrou nesta sexta-feira a participação no Campeonato Mundial de judô sem conquistar medalhas. Na disputa por equipes em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, os brasileiros foram eliminados na primeira rodada.

Representado por Ellen Froner, Marcelo Gomes, Giovanna Santos, Rafael Buzacarini, Jéssica Lima e Michael Marcelino, o Brasil acabou superado pelo Uzbequistão por 4 a 2.

Na disputa por equipes, o Brasil não contava com nomes como Daniel Cargnin (73kg), Rafaela Silva (57kg), Rafael Macedo (90kg), Beatriz Souza (+78kg) e Rafael Silva "Baby" (+100kg). Todos estarão nos Jogos Olímpicos de Paris.

No Mundial, Daniel Cargnin obteve o melhor resultado para o Brasil, com o quinto lugar na categoria até 73 quilos. Além disso, o Brasil classificou Michel Augusto para as Olimpíadas na categoria até 60 quilos.

Para os Jogos de Paris, o país ainda aguarda a confirmação das cotas do feminino, na categoria 63kg, com Ketleyn Quadros, e no 48kg, com Natasha Ferreira. Na categoria até 70kg, o Brasil não tem mais chances de enviar um representante olímpico.