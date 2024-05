Árbitro histórico, Aragão conta que viu óvni em campo e recusa 'Aramengão'

Em 1º de junho de 1980, o Flamengo foi campeão brasileiro contra o Atlético-MG. O jogo, que terminou em 3 a 2 para o Rubro-Negro, ficou marcado pelo maior público do Maracanã em uma partida com clubes, mas não só por isso. No total, 154.355 pessoas viram uma arbitragem que se tornou polêmica e que rendeu a José de Assis Aragão o apelido de Aramengão.

O árbitro paulista explicou o que aconteceu naquele dia no terceiro episódio da série História da Bola, do UOL Esporte, e recusou o apelido recebido.

"Não sou Flamengo"

Aragão expulsou três jogadores do Atlético-MG naquela final, que terminou com o Flamengo campeão brasileiro. No dia seguinte, ele ganhou o apelido de Aramengão.

Não aceito. Não sou Flamengo, nunca fui. Então não vejo motivo para me chamar assim. Isso foi o pessoal de Minas Gerais, do Atlético. Eu não aceito, porque eu não sou, se fosse eu aceitaria, mas eu não sou.

"A imprensa não divulga a verdade!"

A expulsão mais discutida foi a de Reinaldo. Ele tinha feito os dois gols do Atlético no jogo.

O pessoal fala 'Ah, o Aragão expulsou o Reinaldo. Expulsei porque ele ofendeu o bandeira, ele falou um monte de palavrões que eu não posso falar aqui. Inclusive a imprensa, que as vezes não divulga a verdade porque não fala que o Reinaldo xingou o bandeira.

Aragão diz que é impossível alguém reclamar da expulsão de Chicão.

Chicão deu um ponta pé no Tita, mas já no fim do jogo, ele veio de propósito e deu no meio do Tita. Eu expulsei, ele já queria ser expulso. Expulsão justíssima, nem reclamou, abaixou a cabeça e saiu.

Matéria de jornal questionando a arbitragem de Aragão da final do Brasileiro de 1980 Imagem: Acervo O Globo

Já Palhinha, outro expulso, fugiu da memória do ex-árbitro.

A terceira expulsão eu nem sei quem foi, nem lembro mais. Faz muito tempo.

Óvni e gol no clássico

José de Assis Aragão foi árbitro por 25 anos. Acumulou experiências internacionais e histórias incríveis. Num clássico entre Palmeiras e Santos, acabou se posicionando mal e, no último lance do jogo, a bola bateu no bico da chuteira dele e morreu no fundo do gol santista. O gol de empate do Palmeiras foi do árbitro e o jogo terminou 2 a 2.

Eu entrei no campo para acabar o jogo. A bola veio numa velocidade enorme, pegou no bico da minha chuteira, lance totalmente acidental. E o Marola (goleiro do Santos) parece que não acreditou e a bola entrou. Gol. Se estivesse valendo a decisão de um campeonato, eu estava morto

Mas a história mais marcante para ele foi quando teve que parar a partida entre Operário e Vasco por causa de um óvni.