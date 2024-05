Wild desiste de jogo em Lyon; Heide vence no quali de Roland Garros

O tênis brasileiro teve boas e más notícias com os seus representantes nesta quarta-feira. Enquanto Thiago Wild desistiu de seu jogo no ATP 250 de Lyon, Gustavo Heide deu mais um passo importante rumo à chave principal em Roland Garros.

Principal nome da atualidade no tênis masculino brasileiro, Thiago Wild teve uma pedreira pela frente: enfrentou o argentino Tomas Etcheverry. O brasileiro estava sendo superado por 7/5 e 3/0 quando desistiu do duelo.

A contusão ocorreu no final do primeiro set, quando Wild tropeçou em quadra e torceu o tornozelo. Inicialmente, ele não preocupa para o início de Roland Garros na próxima semana.

Já Gustavo Heide trouxe uma boa notícia para os brasileiros. No quali de Roland Garros, o brasileiro bateu o chinês Yunchaokete Bu em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/3. Assim, precisa de apenas mais um triunfo para se garantir na chave principal do Grand Slam.

Derrota nas duplas

De olho nos Jogos Olímpicos de Paris, Marcelo Melo e Rafael Matos estrearam a nova parceria na chave de duplas do ATP 250 de Genebra. Os brasileiros acabaram, contudo, derrotados pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic em dois sets, parciais de 6/2 e 6/3.