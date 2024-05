Palmeiras finaliza preparação para duelo na Copa do Brasil; confira provável escalação

O elenco do Palmeiras encerrou a preparação para o confronto contra o Botafogo-SP na manhã desta quarta-feira. O duelo válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil está marcado para quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz.

No treino comandado pela comissão técnica de Abel Ferreira, foi aprimorado transições, movimentações especificas e finalizações. Na parte final, os jogadores participaram de uma atividade descontraída recreativa.

Para a partida contra o Botafogo-SP, o Palmeiras deve contar com o retorno do volante Aníbal Moreno, que está recuperado de lesão. Quem também pode pintar entre os relacionados é o atacante Bruno Rodrigues. Ele passou por uma cirurgia no joelho e vinha desfalcando o Verdão desde o fim de janeiro.

Ídolo do Palmeiras, o atacante Dudu também vem treinando normalmente com a equipe, mas ainda não deve estar entre os relacionados para o jogo em Ribeirão Preto.

Com isso, o Verdão deve ir a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estêvão.

Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a equipe comandada por Abel Ferreira teve bastante tempo para se preparar para esta partida. A última vez que o Alviverde entrou em campo foi na quarta-feira passada, em duelo contra o Independiente del Valle, do Equador, pela Libertadores.

Por ter vencido o duelo de ida contra o time de Ribeirão Preto por 2 a 1, o Palmeiras garante a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil com um simples empate.