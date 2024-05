Com vídeo irônico, Nice anuncia renovação de contrato do brasileiro Dante até 2025

Através de suas redes sociais, o Nice anunciou a extensão de contrato do brasileiro Dante por mais um ano, até 2025. Porém, no vídeo que o clube francês publicou, o zagueiro de 40 anos aparece falando em tom de despedida, como se estivesse indo embora do clube, mas no fim revela que ficará para a próxima temporada.

"Hoje é com muita emoção que me dirijo a vocês. Passei oito temporadas excepcionais ao seu lado. Desde o primeiro dia me apaixonei por esta cidade, por este clube, pelas pessoas e pelos torcedores. Nice será minha família para sempre. Meus filhos cresceram aqui, seremos "Nissarts" para o resto da vida. Vivemos momentos extraordinários, momentos muito difíceis. Mas vocês sempre estiveram conosco. Este ano novamente vocês foram excepcionais...E foi juntos que conquistamos a Europa. É hora de me despedir. Eu te amo para sempre. Nos encontraremos novamente na próxima temporada, no Allianz Riviera, todos juntos, para fazermos uma ótima temporada, mais uma vez. Bayeta, eu te amo!", disse Dante, no vídeo publicado pelo Nice no X.

Dante está no Nice há quase oito anos, desde agosto de 2016. No clube francês, o zagueiro brasileiro disputou 282 jogos e marcou 11 gols. Natural de Salvador, Bahia, o jogador de 40 anos está na Europa desde 2004, quando se transferiu do Juventude para o Losc Lille, da França.

Dante acumula passagens por vários clubes do continente europeu, mas foi no Bayern de Munique que teve o seu auge. O brasileiro ficou na equipe alemã por três anos e disputou 133 jogos. Na Seleção Brasileira, Dante foi campeão da extinta Copa das Confederações em 2013, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil.