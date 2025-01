Dani Hypólito se segurou em reality da Record para não perder contratos

Competindo no BBB 25, Daniele Hypólito, 40, afirmou ter se preocupado em perder contratos quando participou do Power Couple, da Record, em 2021.

Em alguns momentos, meu marido, Fábio Castro, ficava me segurando muito [no Power Couple] para não fazer alguma coisa que me prejudicasse com os contratos que eu tinha fora da casa.

Dani Hypólito em papo para Splash em agosto de 2024

O que disse Dani Hypólito

Ginasta afirmou ter se desgastado psicologicamente durante experiência no reality da Record. "Saímos no momento certo, porque eu ainda consegui participar das transmissões das Olimpíadas de Tóquio em 2021. Seria legal vencer, mas muitas coisas fizeram a diferença dentro do programa."

Há cinco meses, Dani respondeu se aceitaria convite do BBB. "Eu participaria da Dança dos Famosos, por exemplo, que não precisaria ficar confinada. Depende do convite. Eu pensaria bastante, mas acho que o BBB eu aceitaria."

Ex-atleta destacou desejo de se tornar apresentadora esportiva. "Sempre gostei desse lado da comunicação e eu toparia o desafio. Gosto de esportes, não acompanho só ginástica e sou muito curiosa."

Dani Hypólito participa do BBB 25 com o irmão, o também ginasta Diego Hypólito, 38. Eles fazem parte do grupo Camarote, que também conta com a influencer Gracyanne Barbosa, a atriz Vitória Strada e o ator Diogo Almeida.