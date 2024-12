Gracyanne Barbosa detona Belo em podcast: '16 anos de mentiras'

Gracyanne Barbosa, 41, deu detalhes do término conturbado do fim de seu casamento com Belo, 50, em abril deste ano.

O que aconteceu

A musa fitness afirmou que o hábito do pagodeiro de mentir a incomodava profundamente. "Ele mente por coisas insignificantes. Foram 16 anos de mentiras", declarou ela, em entrevista a Juju Salimeni, 38, e Diogo Basaglia, 27, no podcast Podshape. A entrevista vai ao ar nesta quinta-feira (4), às 19h, e teve trechos inéditos divulgados pela revista Quem.

Gracyanne só tomou a decisão de se separar do cantor, entretanto, quando ele passou para o nome de outra pessoa, sem seu consentimento, a mansão que haviam comprado juntos. "A gota d'água com ele foi essa questão da mentira. Foi que me enganou em uma coisa da casa. E passou a casa para outra pessoa. E no final a casa não era nossa."

Ela sonhava muito com uma casa própria, já que, quando pobre, foi despejada várias vezes e chegou a morar na rua. "Eu sempre trabalhei para ter uma casa. Quando tinha 17 anos, fiquei na rua e não tinha para onde ir. Fiquei uns 20 dias dormindo na rua. A minha vida foi pautada em: 'Vou ter uma casa própria. Não interessa se vai ser grande ou pequena, porque eu nunca mais vou passar por isso.' Fui despejada mais de 20 vezes no Rio de Janeiro. De chegar e minha roupa estar fora, porque eu não tinha como pagar. As pessoas que me conhecem sabem disso."