Tem aflição? Entenda por que as juntas do nosso corpo estalam

Quando você ouve aquele som de alguém estalando os dados, sente prazer ou angústia? Por muito tempo, os cientistas não souberam explicar a origem desse barulho que pode mexer tanto com a gente. Até que um estudo publicado na revista científica "Scientific Reports", em 2018, veio com a resposta.

Pesquisadores do laboratório de hidrodinâmica da Ecole Polytechnique, na França, criaram equações que descrevem o que acontece no espaço cheio de líquido —chamado de fluido sinovial— entre os ossos dos dedos e os ossos das mãos, que é a fonte suspeita do barulho.

O modelo matemático foi baseado em três componentes:

a mudança na pressão do fluido à medida que os nós dos dedos se afastam;

o crescimento e o colapso da bolha resultante;

e como as mudanças na pressão da bolha se transformam em sons.

E o que se descobriu foi que o colapso subsequente dessas bolhas é o que causa o som de estalo.

Isso contradiz as conclusões de um estudo canadense de 2015, que argumentou que é a formação de bolhas que cria o ruído de estalo, não o seu colapso.

Não está claro se a ciência mais recente resolverá o debate de uma vez por todas. De qualquer modo, da próxima vez que você ouvir as juntas estalarem, você pode agradecer (ou culpar) as bolhas.

*Com reportagem de novembro de 2021