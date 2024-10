De 'Espermaggedon' a 'sr': os títulos mais inusitados da 48ª Mostra de SP

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começou quinta-feira (17). Confuso sobre o que assistir? Um critério pode ser o título do filme. Confira os mais intrigantes desta edição:

Espermaggedon

Esta animação norueguesa não é indicada para menores de 16 anos. Aborda o início da vida do ponto de vista dos espermatozoides. Ao longo de 1 hora e 20 minutos, o público acompanha a corrida para fertilizar um único óvulo.

Horários de exibição

24/10 - 22h20 - Cinemateca Espaço Petrobrás

26/10 - 20h20 - Kinoplex Itaim Sala 1

29/10 - 19h20 - Cinemateca Sala Grande Otelo

30/10 - 18h30 - CineSystem Frei Caneca 1

A Maioria das Pessoas Morre no Domingo

David, um homem gay, judeu, com sobrepeso e medo de voar de avião, descobre que a mãe desligou os aparelhos que mantinham o pai vivo ao retornar a Buenos Aires, após viagem pela Europa. Ele precisa se acostumar novamente ao convívio com a mãe, enquanto tenta lidar com o luto. Aulas de direção, consultas com médicos baratos e relações sexuais ocupam sua rotina.

Horários de exibição

20/10 - 17h - Circuito SPCine Lima Barreto (CCSP)

22/10 - 15h - Cine Satyros Bijou

26/10 - 19h - CineSystem Morumbi Sala 8

28/10 - 13h - CineSystem Frei Caneca 3

Câncer com Ascendente em Virgem

Com Marieta Severo e Fabiana Karla no elenco, este filme baseado em fatos reais conta a história de Clara, professora de matemática e influencer educacional. Neste caso, o "câncer" no título não é só sobre astrologia. A vida da personagem tem uma reviravolta quando ela descobre um câncer de mama e se vê obrigada a enfrentar dias ruins e outros melhores ao lado da filha adolescente, da mãe e de amigas leais.

Horários de exibição

23/10 - 19h30 - Cinemateca Espaço Petrobrás

25/10 - 16h - Espaço Augusta Sala 1

O Rancho da Goiabada, ou Pois É meu Camarada, Fácil, Fácil Não É a Vida

Com esse nome longo, o filme aborda as relações de trabalho na cidade e no campo através da vida de Alex, que trabalha como auxiliar de serviços gerais e camelô na capital paulista e como cortador de cana no interior do estado de São Paulo.

Horários de exibição

26/10 - 21h40 - CineSystem Frei Caneca 2

28/10 - 15h - CineSystem Frei Caneca 4

O Maior Bocejo da História

Este filme iraniano conta a história de um homem que sonha com um tesouro, mas não pode ir buscá-lo sozinho porque sua crença religiosa não permite. Ele, então, decide contratar um assistente descrente para acompanhá-lo na jornada.

Horários de exibição

18/10 - 14h45 - CineSystem Frei Caneca 1

20/10 - 15h15 - CineSystem Frei Caneca 2

23/10 - 19h50 - Cinemateca Sala Grante Otelo

27/10 - 15h - Cine Satyros Bijou

sr

Não, não é "senhor". Este documentário alemão recebe o nome do hieróglifo para "girafa". O animal é um tema recorrente nos 16 fragmentos do filme, que pretende dar um panorama da atividade humana em cenários como o rio Nilo, uma sala de leitura em Nova York, uma fábrica de cerâmica perto de Pequim e uma pista de pouso no centro do Níger.

Horários de exibição

20/10 - 15h10 - CineSystem Frei Caneca 6

23/10 - 17h - Circuito SPCine Paulo Emilio - CCSP

25/10 - 13h45 - CineSystem Frei Caneca 5

28/10 - 13h - CineSystem Frei Caneca 4