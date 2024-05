Congelamento de óvulos: buscas crescem no Google; e aqui estão as respostas

As buscas sobre congelamento de óvulos tiveram um aumento de 80% no Brasil nos últimos cinco anos, em relação ao mesmo período anterior, segundo uma pesquisa do Google Trends, divulgada com exclusividade para Universa.

O que mostram os dados

Fevereiro de 2024 marcou o pico de buscas no período. Nos últimos cinco anos, Distrito Federal, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram os estados com maior interesse de busca por congelamento de óvulos no Brasil. O Google não divulgou os números absolutos de buscas, apenas o aumento percentual.

Curiosidade: muitas pessoas pesquisaram se Viviane Araújo, 49, congelou óvulos. Esse foi o termo com maior crescimento nas buscas no Brasil sobre o tema. Em entrevista para Universa, a atriz disse que não. Para engravidar de Joaquim, 1, ela usou um óvulo doado.

Não podia engravidar normalmente. Tive que procurar um médico para fazer uma fertilização in vitro e ele me abriu várias possibilidades de como poderia fazer isso. Já não estava ovulando mais, seria muito complicado fazer um tratamento para conseguir ter óvulos. Então parti para o óvulo vindo de doação, e a gente fez o Joaquim assim, o espermatozoide do meu marido e um óvulo doado e colocado dentro da minha barriga.

Viviane Araújo

Veja as cinco perguntas (e respostas) sobre congelamento de óvulos mais feitas ao Google:

Quanto custa congelar óvulos?

É difícil cravar um valor exato, pois vai depender de vários fatores: tipo de médico, laboratório, medicamento e quantas tentativas a mulher vai fazer antes de conseguir ter óvulos suficientes para congelamento, por exemplo. Mas o valor total pode ficar entre R$ 15.000 e R$ 25.000.

A maior parte das clínicas cobra também uma taxa de manutenção dos óvulos, que varia entre R$ 500 e R$ 1500 por ano. Atualmente, o processo não é oferecido por hospitais do SUS, salvo exceções de projetos voltados para mulheres em tratamento de câncer.

Como congelar óvulos?

Primeiro, é preciso procurar um ginecologista e manifestar esse desejo. Depois, serão solicitados exames ginecológicos para avaliação da saúde reprodutiva da mulher. A partir daí, será possível traçar um plano sobre como será o processo de congelamento e o que será necessário ser feito.

Para que congelar óvulos?

Para aumentar a idade reprodutiva da mulher. A partir dos 35 anos, a fertilidade começa a diminuir e conseguir uma gestação de forma natural se torna mais difícil.

Até que idade posso congelar meus óvulos?

A recomendação dos médicos é de que o procedimento seja feito entre 30 e 35 anos, uma vez que, quanto menor a idade, melhor a qualidade dos óvulos e maiores as chances de uma gravidez no futuro. Isso não impede, no entanto, que mulheres acima desta faixa também recorram ao congelamento: enquanto existirem folículos, o procedimento pode ser feito. O que muda são as taxas de sucesso, tanto ao estimular a maturação dos óvulos quanto ao submetê-los a uma técnica de reprodução assistida no futuro.

Como funciona o congelamento de óvulos?

Primeiro, inicia-se o tratamento hormonal. A partir do segundo dia da menstruação, a mulher passa a utilizar injeções subcutâneas que podem ser aplicadas por ela mesma na barriga, durante um período que varia de dez a 12 dias consecutivos.

Por meio de ultrassonografias, os médicos avaliam o crescimento dos óvulos. Quando eles são considerados maduros o suficiente, é realizada a coleta. Trata-se de um procedimento cirúrgico de baixo risco, no qual a mulher é sedada e os profissionais fazem a sucção dos óvulos com uma agulha, via transvaginal. Por fim, eles são congelados e armazenados.

Com informações de reportagens de novembro de 2020 e maio de 2022