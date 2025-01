Novo golpe do CPF: Receita faz alerta sobre emails falsos cobrando dívidas

A Receita Federal emitiu alerta sobre um novo tipo de golpe identificado pelo órgão. Criminosos estão enviando emails falsos sobre supostas pendências no CPF e exigem pagamento de multa das vítimas.

O que aconteceu

Os emails afirmam que, caso a situação não seja regularizada imediatamente, o CPF será suspenso. As falsas ameaças citam que contas vinculadas ao CPF serão bloqueadas entre outras complicações graves, como perda de passaporte e dificuldades na emissão de documentos oficiais e realização de transações bancárias.

Golpe exige o pagamento de uma falsa multa no valor de R$ 124,60. O prazo de pagamento curto, geralmente com menos de dois dias, serve para pressionar as vítimas.

Os emails fraudulentos contêm links que direcionam para páginas falsas que simulam portais do governo. No entanto, a URL desses sites apresenta sinais claros de fraude, como o uso de domínios suspeitos, incluindo ".mom" e outros diferentes de ".gov.br".

Palavras escritas com cor de texto vermelha como "irregular" e "suspenso" assustam as vítimas. Os criminosos utilizam elementos visuais semelhantes aos da Receita Federal, incluindo logotipos, cores e linguagem técnica, para dar credibilidade à fraude.

Reforçamos que a Receita Federal não envia e-mails exigindo pagamentos ou regularizações urgentes por meio de links. Caso receba mensagens suspeitas, a recomendação é não clicar em links, não realizar pagamentos e denunciar a tentativa de golpe aos órgãos competentes

Receita Federal em comunicado oficial sobre golpes

Como se proteger?

Desconfie de mensagens suspeitas. A Receita Federal não solicita informações pessoais por e-mail ou mensagens de texto. Caso receba comunicações desse tipo, não forneça seus dados.

Evite clicar em links desconhecidos. Golpistas utilizam links maliciosos que podem direcionar para sites fraudulentos ou instalar programas prejudiciais no dispositivo da vítima.

Não abra arquivos anexos. E-mails fraudulentos frequentemente contêm anexos que podem instalar vírus ou coletar informações pessoais.

Verifique a autenticidade da comunicação. A Receita Federal utiliza exclusivamente os canais oficiais de atendimento, como o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e o site www.gov.br/receitafederal, para comunicar-se com os cidadãos.

Confira a URL antes de agir. Antes de acessar qualquer link enviado por e-mail, verifique se o endereço contém "gov.br". URLs suspeitas, especialmente aquelas terminadas em ".mom", indicam fraude.