Azul não vai mais operar em 12 cidades a partir de março; saiba quais

A Azul Linhas Aéreas anunciou que vai suspender a operação em 12 cidades brasileiras a partir do dia 10 de março. As mudanças acontecem após aumento dos custos operacionais e ajuste de demanda e oferta.

O que aconteceu

Suspensão de viagens acontece em cidades de oito estados. Os 12 municípios têm entre 60 mil e 250 mil habitantes, como Cabo Frio (RJ), Mossoró (RN), Rio Verde (GO) e Sobral (CE).

Aumento de custos operacionais e ajuste de demanda e oferta justificam decisão. Segundo a Azul, em nota encaminhada ao UOL, impactos pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta no dólar, disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda são os motivos para a suspensão.

Há mudanças que também vão acontecer em outros trechos. Os voos para Fernando de Noronha (PE) serão operados de Recife (PE), não mais Natal (RN), a partir do dia 3. E, também no dia 10, voos para Juazeiro do Norte (RN) vão partir apenas do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), ligação já existente.

Aviões de menor capacidade vão passar a operar em Caruaru (PE). Os voos passarão a ser realizados por aeronaves Cessna Grand Caravan, para nove passageiros.

Onde a Azul vai suspender operações