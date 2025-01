Dólar reverte queda abaixo de R$ 6 e passa a subir nesta quinta-feira

O dólar não sustentou a queda registrada nas primeiras negociações do dia, quando voltou a ser vendido abaixo de R$ 6, e passou a subir nesta quinta-feira (16). Às 10h25, a moeda norte-americana era cotada a R$ 6,047, alta de 0,37%. A Bolsa de Valores, por sua vez, opera em queda.

O que aconteceu

Dólar comercial ronda os R$ 6 nesta quinta-feira. Após manter a sequência de queda das últimas três sessões, a moeda norte-americana chegou a aparecer abaixo da barreira psicológica dos R$ 6 durante a manhã, furada pela última vez no fechamento do dia 11 de dezembro.

Desvalorização inicial foi revertida na sequência. A mínima de R$ 5,996 atingida por volta das 9h39 não foi sustentada e o dólar passou a subir ante o real. As maiores cotações do dia surgiram após as 9h50, quando a variação foi ampliada.

Na véspera, o dólar caiu pelo terceiro dia seguido. Com o recuo de 0,36%, a moeda norte-americana fechou o dia vendida por R$ 6,241, cotação mais baixa de fechamento desde 12 de dezembro do ano passado. Somente nesta semana, a divisa já acumula queda de 2,3%.

Cotação da moeda para turistas opera em queda. O dólar turismo caminha com rumo definido nesta quinta-feira desde os momentos iniciais do pregão. Às 10h23, a divisa era negociada em queda de 0,26%, a R$ 6,256.

Taxa de juros nos Estados Unidos segue no radar. Com o avanço da inflação norte-americana na véspera, existe a expectativa de maior aperto monetário por parte do BC dos EUA (Federal Reserve), o que é visto como positivo para economias emergentes, a exemplo do Brasil.

Bolsa

Ibovespa apresenta queda nesta quinta-feira (16). O principal índice do mercado acionário brasileiro interrompe a sequência de três pregões consecutivos de alta. Às 10h32, a baixa era de 0,49%, aos 122.044,71 pontos.

Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) lideram ganhos do índice. As companhas aéreas saltam 10,4% e 6,8%, respectivamente. A variação é motivada pela assinatura do acordo para a fusão entre as empresas. A ideia é formar uma gigante do setor aéreo.

Marcopolo (POLO3) e CVC (CVCB3) têm maiores quedas. As empresas tombam mais de 4% e são acompanhadas por Atacadão (CRFB3), Vivara (VIVA3) e São Martinho (SMTO3).