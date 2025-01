McDonald's é processado por concessão de bolsas de estudo para latinos nos EUA

Um grupo que se opõe à ação afirmativa —políticas que visam combater a discriminação e promover a igualdade— entrou com uma ação judicial contra o McDonald's. Eles alegam que a rede de fast food não foi ido longe o suficiente ao reverter várias iniciativas de diversidade, continuando a manter um programa que concede bolsas a estudantes latinos e hispânicos nos Estados Unidos.

A American Alliance for Equal Rights, grupo fundado por Edward Blum, entrou com uma ação aberta, no último domingo, no tribunal federal de Nashville. Ele alega que o programa de bolsas de estudo, que existe há décadas, discrimina ilegalmente estudantes de outros grupos étnicos.

Desde o lançamento em 1985, o McDonald's afirma que seu Programa Nacional de Bolsas de Estudo HACER concedeu mais de US$ 33 milhões em bolsas de estudo para estudantes hispânicos e latinos. Até 30 alunos recebem anualmente até US$ 100 mil por meio do programa.

O grupo de Blum afirma que ao restringir a elegibilidade a alunos que tenham pelo menos um dos pais de origem hispânica ou latina, o programa discrimina outros alunos, inclusive um dos membros do grupo, um aluno branco do ensino médio em Arkansas.

A ação judicial alega que o programa viola a Seção 1981 da Lei de Direitos Civis de 1866 dos EUA, uma lei da época da Guerra Civil que proíbe o preconceito racial nas contratações, e pede que um juiz emita uma liminar impedindo o McDonald's de considerar a raça e a etnia dos candidatos à bolsa de estudos.

"Esperamos que o McDonald's suspenda imediatamente esse programa de bolsas de estudo para que ele possa ser aberto a todos os alunos do ensino médio com poucos recursos, independentemente de sua herança étnica", disse Blum em um comunicado.

Em um comunicado, o McDonald's disse que está analisando a reclamação. A empresa acrescentou que, como parte do anúncio feito na semana passada sobre as mudanças em suas iniciativas de diversidade, está revisando os programas para garantir que eles "se alinhem com nossa visão de futuro".

Em 6 de janeiro, a empresa sediada em Chicago anunciou desistência de meta de diversidade na liderança corporativa e abandonou algumas práticas de diversidade, citando um "cenário jurídico em transformação" nos EUA.

Outras empresas, incluindo o Walmart, também têm se afastado das práticas de diversidade após a pressão de ativistas conservadores impulsionados com a eleição de Donald Trump.

O McDonald's citou uma decisão do ano passado da Suprema Corte dos EUA, de maioria conservadora, que proibiu a consideração da raça como fator de admissão em faculdades. Essa decisão foi tomada em ações judiciais movidas com sucesso por um grupo diferente fundado por Blum.

Desde essa decisão, a American Alliance for Equal Rights, de Blum, e outros grupos, têm buscado uma série de casos que questionam as iniciativas de diversidade corporativa, incluindo programas de bolsas de estudo criados para beneficiar grupos minoritários sub-representados.

No mês passado, um juiz federal dos EUA se recusou a rejeitar um processo que o grupo de Blum moveu contra a Southwest Airlines, alegando que um programa, agora extinto, que concedia voos gratuitos a estudantes universitários hispânicos era discriminatório.