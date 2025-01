Aprovados do CNU serão conhecidos em 4 de fevereiro; veja novo calendário

?

Os resultados do CNU (Concurso Público Unificado), conhecido como Enem dos Concursos, serão adiantados e divulgados em 4 de fevereiro. A informação foi passada nesta terça-feira (14) pela ministra Esther Dweck, do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), durante anúncio do cronograma final do concurso.

O que aconteceu

Prazo foi antecipado em uma semana. Inicialmente, o resultado do concurso seria divulgado em 11 de fevereiro. "A comissão responsável conseguiu adiantar a correção das provas e avaliação dos currículos", justificou a ministra. Serão publicadas as notas finais de todos os candidatos, a lista de aprovados e a convocação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7.

Blocos 1 a 7 são de cargos que exigem curso superior, em áreas como Infraestrutura, Exatas e Engenharias (Bloco 1) até Gestão Governamental e Administração Pública (Bloco 7). O Bloco 8 é de cargos de nível intermediário, com exigências de ensino médio e/ou técnico dependendo do órgão público.

No mesmo dia (4 de fevereiro), será informada a lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8. Candidatos de todos os blocos terão os dias 4 e 5 de fevereiro para confirmar o interesse em participar do curso de formação. No caso do Bloco 8, não haverá segunda lista.

Todo processo será feito na Área do Candidato. O espaço não havia sido atualizado até às 15h40 desta terça-feira, conforme apurou o UOL com algumas pessoas que participaram do CNU.

Em 11 de fevereiro será divulgada a 2ª lista de classificação dos Blocos 1 a 7. Serão feitas até três rodadas de convocações. No dia 28 de fevereiro deve ser divulgada a lista final desses sete blocos.

Nesta quarta-feira (15) vai ser publicado um edital específico para convocação dos cursos de formação. "Quem não demonstrar interesse no curso ou na vaga será excluído do CNU, mesmo que tenha feito a prova para mais de uma opção", disse a ministra.

Confira como ficou o calendário

4 de fevereiro: divulgação das notas finais de todos os candidatos; 1ª lista de classificação e convocação dos cargos dos Blocos 1 a 7; lista definitiva de classificação para o Bloco 8

Cargos que tem a obrigatoriedade do curso de formação