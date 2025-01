Dólar tem estabilidade em dia com mercados fechados nos Estados Unidos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar apresenta estabilidade nesta quinta-feira (9), em um dia marcado pelo fechamento dos mercados nos Estados Unidos. Às 10h48, a moeda norte-americana tinha leve baixa de 0,14% e era vendida por R$ 6,101.

O que aconteceu

Dólar comercial tem estabilidade ante o real. As oscilações desde os primeiros momentos da sessão mostram uma trajetória incerta da moeda norte-americana.

Máxima e mínima ocorreram após a abertura. O rumo indefinido do dólar persiste desde o início da sessão. A menor cotação do dia, de R$ 6,096, foi registrada às 9h12. A máxima de R$ 6,121 foi registrada 20 minutos depois.

Dia tem os mercados fechados nos EUA. As negociações estão interrompidas devido ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter, que morreu no último dia 29 de dezembro.

Cotação do dólar turismo apresenta queda. Na contramão do cenário de estabilidade de moeda comercial, a divisa destinada aos viajantes recuava nos primeiros negócios do dia. Às 10h51, a queda era de 0,36%, a R$ 6,342.