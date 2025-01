Balança comercial tem superávit de US$ 74 bilhões em 2024

Apesar de ter importado mais, a balança comercial brasileira fechou o ano de 2024 com superávit de US$ 74,6 bilhões, conforme boletim MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), divulgado nesta segunda-feira (6). O valor é o segundo maior da série histórica, mas 24,6% menor do que o saldo registrado em 2023. Expectativa para este ano é de um resultado parecido.

O que aconteceu

No resultado geral, o Brasil registrou superávit de US$ 74,6 bilhões. O número é considerado o segundo maior da série histórica (desde 1989), perdendo apenas para 2023, quando o resultado positivo foi de US$ 98,9 bilhões.

Exportações menores ajudam a puxar saldo para baixo. As comercializações para o exterior totalizaram US$ 337 bilhões, um recuo 0,8% ante 2023. No período, o volume embarcado aumentou 3%.

Importações cresceram 9% ante o ano anterior. Mesmo com preços mais baixos que os do ano passado (7,4% de diferença), os desembarques de US$ 262,5 bilhões entre janeiro de dezembro equivalem ao segundo maior volume da história, contribuindo para o saldo negativo da balança comercial.

Bens de capital foram responsáveis pelo maior volume de importações, 25,6%, mas não foram as que tiveram maior valor. A importação de bens de consumo pagou 23,4% a mais que na comparação com 2023.

Combustíveis a base de petróleo foram os mais importados pelo Brasil no ano passado, representando 5,8% do total — US$ 15,1 bilhões. Adubos ou fertilizantes químicos tiveram 5,2% de participação nas importações.

Exportações tiveram leve queda, de 0,8%, totalizando US$ 337 bilhões em 2024, contra US$ 339,7 bilhões em 2023. Os preços menores (3,6%) impactaram no resultado.

Agropecuária foi o setor com pior resultado, queda de 11% no valor das exportações, apesar da alta de 0,7% do volume movimentado. O ano passado fechou com total de US$ 72,5 bilhões, contra US$ 81,5 bilhões em 2023. A soja continua sendo o principal produto brasileiro enviado ao exterior, somando 12,7% do total.

Expectativa para 2025 é que o saldo fique na mesma margem, entre US$ 60 bilhões e US$ 80 bilhões. Já as importações, conforme a estimativa, devem totalizar até US$ 280 bilhões, e as exportações podem alcançar US$ 360 bilhões.