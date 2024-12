Dólar e Bolsa caem com dados dos EUA e queda do petróleo

O dólar tem queda nesta sexta-feira (06) e Bolsa de Valores trabalha em baixa.

O mercado repercute o aumento de 227 mil vagas de emprego nos Estados Unidos em novembro, mais do que o esperado pelo mercado. A taxa de desemprego ficou em 4,2%.

No entanto, a queda do preço do petróleo arrasta as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) para baixo. A tramitação do pacote de corte de gastos em Brasília também continua no radar.

O que está acontecendo

Às 11h, o dólar comercial tinha queda de 0,12%, a R$ 6,005. O turismo era vendido com valorização de 0,17%, para R$ 6,240.

A Bolsa de Valores de São Paulo tinha baixa de 0,27%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, caindo para 127.506 pontos.

Depois da criação de apenas 36 mil postos de trabalho em outubro (dado revisado), por conta de furacões e greves, houve recuperação, com a geração de 227 mil novos empregos. No entanto, a taxa de desemprego subiu para 4,2%, como esperado. A taxa de participação da força de trabalho caiu e a própria força de trabalho declinou.

Um mercado de trabalho estabilizado pode ajudar o Fed a cortar os juros em 0,25 pontos base. "Apesar dos números de criação de empregos positivos, a piora na situação de empregos das famílias e os salários ainda pressionados dão um tom mais negativo à divulgação. Acredito que são dados consistentes com um corte de 0,25% em dezembro", diz Nicolas Borsoi, economista chefe da Nova Futura Investimentos.

Os juros americanos importam para o Brasil pois espera-se que com uma taxa menor por lá, os investidores venham para cá, aplicar em taxas maiores. Isso traria dólares para o mercado nacional e ajudaria a valorizar o real.

Petróleo

Porém, há um agravante hoje para a Bolsa brasileira: o preço do petróleo, que cai cerca de 1%. Na quinta-feira (5) a Opep+ (o cartel de produtores de petróleo) adiou o início da redução dos cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris diários de janeiro para abril. A medida foi considerada suave demais pelo mercado, que acredita que ainda a oferta está acima da demanda.

As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) sentem os reflexos e, como têm peso de 11,86% no Ibovespa, puxam o índice para baixo. PETR3 tinha baixa de 0,88% para R$ 42,62, enquanto PETR4 caía 0,40%, para R$ 39,48.