Cidade futurista da Toyota é inaugurada e começa a receber moradores

A Woven City, uma cidade futurista criada pela Toyota no Japão, está sendo inaugurada nesta semana após o início da primeira fase de conclusão de seu projeto. Seu lançamento completo está marcado para os próximos meses e o local terá capacidade de abrigar 2 mil pessoas - no momento, porém, pode comportar apenas 100.

O que aconteceu

A Toyota Woven City é uma cidade feita no local da antiga fábrica da Toyota em Susono City, no Japão, e começará a receber moradores a partir desta semana.

O lugar comporta construções corporativas e comunitárias, mas a Toyota não deu muitos detalhes. O local aparenta ter muitos apartamentos com grandes varandas. Aproximadamente 100 moradores se mudarão no lançamento, a maior parte funcionários e suas famílias.

O número deve aumentar para 360 pessoas no fim da fase 1 da entrega, com uma capacidade geral de 2 mil pessoas no fim.

O local também será usado para testar e validar produtos e serviços inovadores através de inventores, que virão da Toyota ou de empresas do grupo da montadora.

Confira a cidade:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.