Roda de magnésio e capa de revista: carro raro vai a leilão nos EUA

Do UOL, em São Paulo

Um carro considerado extremamente raro está em leilão na Flórida, nos Estados Unidos. O Chevrolet Corvette Super Sport (SS 1957) deve ser vendido por cerca de R$ 42 milhões (5,5 milhões de libras), de acordo com o site de leilões RM Sotheby's.

Roda de magnésio e capa de revista

Este é o primeiro carro de corrida da General Motors construído para esse fim. Ele foi projetado pelo engenheiro Zora Arkus-Duntov. O veículo tem motor V-8, apoiado por uma caixa de câmbio manual de quatro velocidades.

Com pneus especiais, veículo possui rodas de magnésio fundido e de troca rápida. Com uma potência de mais de 300 cavalos, ele foi projetado como uma usina de energia pronta para uma competição de carros esportivos.

Imagem: Divulgação/RM Sotheby's

Azul claro, Corvette tem para-brisa especialmente projetado e estendido para as portas. Na parte de dentro, fotos mostram bancos esportivos e um volante com aro de madeira. Banco do motorista tem uma barra de proteção/apoio para a cabeça, integrado ao design da carroceria —além de um dossel em estilo de avião.

Dentro do motor, há também um layout de instrumentação de competição. Isso inclui um tacômetro, medidores de temperatura de óleo e água, medidor de pressão de óleo e relógio. Motor é mais leve que um Corvette de produção, e a peça já foi até capa de revista da Sports Cars Illustrated.

Corvette está listado no site da RM Sotheby's pelo valor de R$ 42 milhões (5,5 milhões de libras). Sua venda deve ocorrer entre 27 e 28 de fevereiro de 2025.