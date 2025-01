Trump coloca em "pausa" maioria dos sites do governo dos EUA, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do governo Trump estão colocando em pausa a maioria dos sites do governo federal a partir desta sexta-feira, informou uma fonte familiarizada com o assunto.

A medida foi relatada pela primeira vez pela CBS News. Por volta das 17h (horário local), o site do Censo dos EUA saiu do ar para alguns usuários. Não ficou imediatamente claro quantas outras páginas ficaram fora do ar.

Os sites do Tesouro e do Departamento de Estado norte-americanos estavam entre os que ainda estavam online.

Também não ficou claro o que a fonte quis dizer com uma pausa ou por quanto tempo os sites afetados ficarão fora do ar.

Questionado anteriormente se os sites do governo seriam fechados nesta noite para a retirada de conteúdo de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), Trump disse a jornalistas:

"Não sei. Não me parece uma má ideia."

"Acho que o DEI está morto, então (se) eles quiserem limpar os sites, por mim tudo bem", acrescentou.

