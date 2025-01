Negociações sobre orçamento da França estão no caminho certo, diz ministro das Finanças

Por Dominique Vidalon e Geert De Clercq

PARIS (Reuters) - O ministro das Finanças da França, Éric Lombard, disse nesta sexta-feira que as negociações para que o orçamento de 2025 seja aprovado pelo Parlamento estão "no caminho certo", embora alguns consensos ainda possam ser necessários.

Lombard também disse à emissora TF1 que o governo está mantendo sua meta de reduzir o déficit público para 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e ainda está vulnerável a um possível voto de desconfiança.

Ele fez os comentários enquanto um painel de parlamentares franceses se reunia pelo segundo dia nesta sexta-feira para elaborar o texto final de um projeto de lei orçamentária para 2025, que é fundamental para restaurar a confiança dos investidores nas finanças do país e na sobrevivência do governo.

Os sete senadores e os sete deputados estavam negociando a portas fechadas para chegar a um consenso antes que o projeto de lei vá para o plenário na próxima semana, quando pode desencadear uma possível moção de desconfiança contra o governo

"O que estou ouvindo é que as negociações estão ocorrendo em um espírito construtivo e progredindo em um bom ritmo... Confio nos parlamentares. Eles entendem a gravidade da situação. Acho que estamos no caminho certo", disse Lombard.

No projeto de lei orçamentária que está sendo discutido, o primeiro-ministro François Bayrou quer reduzir o déficit do setor público para 5,4% do PIB este ano, depois de ter sido previsto que chegaria perto de 6% no ano passado, devido a um déficit na receita tributária e a gastos maiores do que o esperado.

Lombard disse que a meta de 5,4% é "um compromisso" assumido com o povo francês e a União Europeia que não mudará.

O fracasso da França em chegar a um acordo sobre o orçamento para 2025 tem abalado os investidores e minado a confiança das empresas e das famílias. O governo teve que fazer bilhões de euros em concessões para forjar um projeto de lei com chance de ser aprovado.

Mesmo que um acordo seja fechado pelo painel, Bayrou não estará fora de perigo quando o projeto de lei for encaminhado para o Parlamento na próxima semana.

O papel do Partido Socialista será fundamental. Se eles decidirem apoiar a moção que será apresentada pela extrema-esquerda para derrubar Bayrou, ele se verá novamente dependente da graça do partido de extrema-direita Reunião Nacional, de Marine Le Pen.

Se Le Pen decidir se juntar aos socialistas para apoiar a moção de desconfiança, o governo de Bayrou poderá ser derrubado, poucas semanas depois de seu antecessor Michel Barnier.

Lombard disse que esse cenário continua sendo "totalmente possível".