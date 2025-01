Bolsas da Europa estendem ganhos pós-BCE, com recordes do Stoxx 600 e do britânico FTSE 100

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 31/01/2025 - As bolsas da Europa operam em alta na manhã desta sexta-feira, com recordes do índice pan-europeu Stoxx 600 e do britânico FTSE 100, favorecidas ainda pela perspectiva de mais cortes de juros na zona do euro e em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia e do setor farmacêutico.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o Stoxx 600 avançava 0,57% a 541,90 pontos, depois de ultrapassar pela primeira vez o patamar de 542 pontos. Em Londres, o FTSE 100 chegou a atingir 8.692,84 pontos, nova máxima intraday.

O apetite por risco persiste na Europa um dia após o Banco Central Europeu (BCE) mais uma vez cortar seus juros básicos e sinalizar que planeja novas reduções, e apesar de preocupações com ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

No horário acima, o subíndice europeu de tecnologia exibia alta de quase 2%. Já em Zurique, a ação da Novartis saltava 3,5%, após o grupo farmacêutico suíço divulgar lucro maior do que o esperado.

Nas próximas horas, investidores vão acompanhar dados de inflação da Alemanha e dos EUA. Mais cedo, as vendas no varejo alemão decepcionaram com uma inesperada queda em dezembro.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,44%, a de Paris avançava 0,41% e a de Frankfurt ganhava 0,24%. Já as Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,38%, 0,09% e 0,20%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires