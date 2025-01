Primeiro mês do alistamento militar feminino tem 23 mil mulheres inscritas

O Ministério da Defesa anunciou que 23 mil mulheres já se inscreveram no alistamento militar voluntário no primeiro mês de 2025. Interessadas têm até 30 de junho para fazer inscrição.

O que aconteceu

Inscrições são para ocupar 1.465 vagas nas Forças Armadas. As oportunidades estão distribuídas em 28 municípios de 13 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Mulheres que completam 18 anos em 2025 (ou seja, nascidas em 2007) podem se inscrever. Elas também precisam ser residentes em um dos municípios que serão contemplados com a vaga (veja a lista abaixo).

Alistamento feminino é voluntário. As inscrições começaram em 1º de janeiro e vão até 30 de junho. Após a incorporação, o serviço passa a ser obrigatório.

Após a inscrição, as candidatas passam por outras quatro etapas: seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação. Quem for selecionada será incorporada no 1º ou 2º semestre de 2026.

O serviço militar terá duração de 12 meses. No entanto, segundo o Ministério da Defesa, o período pode ser prorrogado por até oito anos. As mulheres serão incorporadas como soldado (Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta (Marinha).

Com a incorporação, as mulheres terão os mesmos direitos e obrigações que os demais soldados. Elas terão que participar, inclusive, de cursos de capacitação profissional em diversas áreas, promovidos pelo Projeto Soldado Cidadão. O treinamento físico será equivalente ao dos homens, com adaptações específicas para cada Força.

O alistamento pode ser feito online ou presencialmente. Pela internet, a interessada pode acessar o site do Ministério da Defesa (clicando aqui) e fazer a inscrição. Presencialmente, é preciso ir até uma Junta de Serviço Militar em um dos municípios contemplados.

Distribuição das vagas

Do total, 1.010 vagas serão para o Exército Brasileiro, 155 para a Marinha do Brasil e 300 para a Força Aérea Brasileira. 28 municípios brasileiros, em 18 estados, e no Distrito Federal, estão listados no Plano Geral de Convocação: