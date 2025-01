Alívio nas dores: testamos almofada que faz massagem enquanto você trabalha

Quem passa horas trabalhando ou estudando (e, muitas vezes, sob tensão) na mesma posição, sabe que um dos principais efeitos disso é a famosa a dor na coluna—que frequentemente aparece na forma de incômodo na região cervical (pescoço).

Esse é o meu caso e, se for o seu também, o Guia de Compras UOL tem uma sugestão que pode ajudar: uma almofada massageadora da marca RelaxMedic com direção rotativa.

Por que ela é boa?

Faz movimentos circulares e alcança oito pontos "estratégicos" utilizados na técnica de massagem japonesa Shiatsu, para aliviar a tensão muscular.

Tem a opção de fazer a massagem com aquecimento, o que ajuda a aliviar a dor e soltar a musculatura do pescoço.

Possui design anatômico para se adequar melhor às curvas do corpo.

Compacto, pode ser usado até no carro.

O que gostei

Movimentos diferenciados. Aplicando uma força média (nem forte e nem fraca), os dois braços da almofada são capazes de aliviar a tensão e as dores musculares por meio do movimento rotativo —que, na minha opinião, é o grande responsável por relaxar os músculos.

Aquecimento. Uma das melhores características do produto, na minha opinião. Quando o calor da almofada está ligado, o relaxamento da musculatura durante a massagem aumenta consideravelmente.

Desliga sozinha. Para utilizar a almofada, é só colocá-la na tomada, encaixá-la no pescoço, apertar o botão e receber a massagem por 15 minutos. Assim que o tempo acaba, ela desliga sozinha —se quiser mais 15 minutos, basta apertar o botão novamente.

Duas fontes de energia. O produto acompanha duas fontes de energia: uma para ligar em tomada comum e outra que pode ser plugada no carro.

Praticidade. Além de usar a almofada no sofá enquanto assistia televisão, também usei ela presa na cadeira enquanto eu trabalhava. É possível também usar no carro enquanto estamos dirigindo.

Pontos de atenção

Não funciona em qualquer parte do corpo. Apesar de o produto também ser indicado para fazer massagem nas costas, não gostei quando fiz. Por ter ganchos grandes, não me senti muito confortável quando deixei a almofada nessa posição. Mas se você sentir muita dor nas mãos por mexer no mouse por muito tempo, por exemplo, ele pode ajudar.

Peso. Assim que tirei o produto da caixa percebi o quanto a almofada era pesada. Não o suficiente para não conseguir segurar, mas o suficiente para tomar cuidado quando fui prendê-la na cadeira, por exemplo.

Investimento. Apesar de ser um bom produto, o valor é um pouco salgado --ou seja, é preciso ter capital para investir (mas vale a pena!).



Em caso de dores constantes ou com outros sintomas, procure atendimento médico. É importante reforçar que dores musculares nas costas e no pescoço podem ser causadas por diferentes motivos de saúde. Se você tem dores constantes e/ou ainda apresenta outros sintomas (como cansaço e dores de cabeça); e, principalmente, se isso está afetando o seu dia a dia e o seu desempenho profissional e pessoal, é importante procurar um médico e ser orientado corretamente para tratar o seu problema.

O que mudou para mim

Como eu passo de oito a 10 horas sentada todos os dias, minha cervical está sempre comprometida e dói bastante. Eu já havia tentado diversos tipos de massagem, mas nunca consegui o resultado que alcancei usando essa almofada.

Depois de passar mais de uma semana usando o produto diariamente, posso dizer que as minhas dores no pescoço foram reduzidas a praticamente nada.

Para quem é esse produto?

Eu indico essa almofada massageadora da RelaxMedic para quem passa muito tempo sentado e/ou sente muita dor no pescoço. Também indico para quem dirige por muito tempo, afinal, ela também funciona na tomada do carro e pode aliviar as dores de quem fica muito tempo nessa posição.

