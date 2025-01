Stellantis vai contratar 1.500 funcionários no Brasil em 2025, lança marca chinesa Leapmotor em abril

SÃO PAULO (Reuters) - A Stellantis vai contratar cerca de 1.500 trabalhadores para a sua operação no Brasil este ano, sendo a maioria para o complexo fabril mineiro de Betim, o maior da companhia no mundo, afirmou o presidente-executivo para a América do Sul, Emanuele Cappellano.

O executivo também afirmou em entrevista a jornalistas que a Stellantis vai lançar os primeiros carros de sua parceira chinesa Leapmotors no Brasil e no Chile este ano. Os modelos eletrificados virão importados da China, disse o executivo sem dar detalhes sobre os veículos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)