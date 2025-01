Como escolher panela de pressão? Confira dicas e modelos bem avaliados

Tamanho, material, com funcionamento comum ou elétrica: como escolher a melhor panela de pressão para a sua cozinha?

A capacidade, medida em litros, pode fazer diferença no preparo de refeições grandes. Por outro lado, é preciso ter espaço no armário para guardar o utensílio quando não está em uso. Confira a seguir algumas opções de panelas de pressão bem avaliadas por consumidores e, logo mais, dicas do que observar na hora de comprar uma.

Modelo comum

Feita em alumínio, tem capacidade de 4,5 litros;

Com revestimento antiaderente interno e externo;

Alças e cabo em material antitérmico;

Possui três válvulas de segurança;

Pode ser usada em fontes de aquecimento a gás, elétrico e vitrocerâmica.

Feita em alumínio, com anel de silicone, além de cabos e alças em baquelite antitérmico;

Tem capacidade de 4,5 litros;

Apresenta revestimento antiaderente externo e interno;

Vem com quatro sistemas de segurança.

Feita em alumínio, tem capacidade de 4,2 litros;

Cabo e alça feitos em material soft touch (macio e não escorrega);

Possui um fundo por indução, que permite o uso em todos os tipos de fogões;

Com quatro mecanismos de segurança: uma trava, duas válvulas de trabalho e um escape.

Modelo elétrico

Feita de aço inoxidável, tem capacidade de seis litros;

Vem com 15 receitas pré-programadas;

Conta com panela interna antiaderente e removível;

Funciona de forma silenciosa.

Feita em aço inoxidável, tem capacidade de quatro litros;

Oferece nove dispositivos de segurança;

Possui a função de manter o alimento aquecido depois de pronto;

A cuba pode ser levada à máquina lava-louças.

Feito de inox, tem capacidade de 6 litros;

Possui uma tigela com revestimento antiaderente e que pode ser removida para lavagem;

Pesa cinco quilos;

Acompanha colher e copo dosador.

Capacidade de três litros;

Acabamento em inox;

Desligamento automático;

Dez funções pré-programadas.

Como escolher uma panela de pressão?

1. Material adequado

A maioria das panelas do mercado é feita de alumínio ou aço inoxidável. O primeiro tipo é leve e de boa condutividade térmica, proporcionando uma cocção mais rápida, já que a panela alcança pressão rapidamente. Porém, a temperatura não se mantém por muito tempo.

Além disso, o alumínio é um metal macio, o que o torna mais suscetível a amassados. É interessante que o interior seja revestido, para evitar que o alimento grude e para facilitar a limpeza.

Já o aço inoxidável tem durabilidade maior, embora a condução de calor não seja tão alta. As panelas desse tipo são ótimas para cozimento de carnes ou ensopados, pois ele ocorre de maneira gradual —mas leva-se mais tempo para pegar pressão.

Elas são mais resistentes a amassos, porém um pouco pesadas, deixando seu manuseio mais difícil em relação às de alumínio.

A panela multicamadas é uma terceira opção. Elas são feitas com uma camada de alumínio e revestidas com duas camadas de aço inoxidável, unindo a leveza boa condução térmica do alumínio à durabilidade e retenção de calor do aço. O porém são os preços, que costumam ser mais salgados e menos atrativos.

2. Dispositivos de segurança

Em caso de entupimento ou mau funcionamento da panela de pressão, dispositivos de segurança aliviam a pressão das válvulas, fixadores da tampa e travas de segurança, evitando uma explosão.

Panelas consideradas seguras possuem, em média, quatro a cinco desses mecanismos, um detalhe sem dúvida muito importante para ser avaliado na hora da compra.

3. Tamanho ideal

Quem cozinha para a família costuma optar por panelas grandes. Modelos de 2,5 litros a 3 litros são indicadas para duas pessoas, enquanto os modelos a partir de 4,5 litros servem bem até quatro pessoas.

Considere nesse cálculo que o recomendado é que, durante o cozimento, o volume ocupado não exceda dois terços do volume total da panela.

4. Ajustes de pressão

Alguns modelos de panela permitem ajustar a pressão de acordo com a receita a ser preparada, o que dá mais controle ao cozinheiro - e você pode personalizar o preparo de acordo com sua receita.

*Com informações de matéria publicada em 15 de abril de 2023.

