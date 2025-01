Marido de passageira de avião em acidente nos EUA mostra últimas mensagens

O marido de uma passageira que estava no avião que colidiu com um helicóptero nos EUA contou à imprensa americana que trocou mensagens de texto com a esposa minutos antes do acidente.

O que aconteceu

Hamaad Raza recebeu um recado da esposa, de 26 anos, dizendo que pousaria em 20 minutos. A informação foi dada pelo homem ao canal WUSA nesta quinta-feira (30), enquanto mostrava as mensagens em seu celular ao repórter.

As respostas de Hamaad, no entanto, não foram entregues à companheira. "O resto das minhas mensagens não foram entregues e foi aí que percebi que algo poderia estar acontecendo", relatou ao canal.

Homem mostra ao repórter as mensagens trocadas Imagem: Reprodução / WUSA

Hamaad já esperava pela mulher no aeroporto Nacional Reagan. Ele disse ter ficado andando de um lado para o outro em um dos terminais com outro familiar enquanto aguardava atualizações sobre o voo.

Mulher de 26 anos havia viajado a trabalho para Wichita, no Kansas. ''Estou estou rezando para que alguém a tire do rio agora mesmo. É tudo o que posso rezar'', falou Hamaad.

Entenda o caso

Um avião comercial da American Airlines com 60 passageiros e quatro tripulantes e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA, com três soldados, se chocaram. As aeronaves colidiram e cairam no rio Potomac, na noite desta quarta-feira (29), perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC.

Colisão aconteceu durante a aproximação para pouso por volta das 21h dos EUA (23h no horário de Brasília). O canal de TV norte-americano NBC informou que pelo menos 30 corpos sem vida foram recuperados até agora. O rio Potomac passa pela capital Washington, além dos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

Entre os passageiros do avião estavam dois russos ex-campeões mundiais de patinação. O Kremlin confirmou que os treinadores de patinação no gelo Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo, além de uma equipe do país.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento do helicóptero no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais." A agência de notícias Associated Press afirmou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.

Todos os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Nacional Reagan. O local está fechado, de acordo com a FAA (Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês), e os voos estão sendo desviados para o Aeroporto Internacional Marshall de Baltimore, segundo o Washington Post.

Resgate está em andamento. "É perigoso e difícil trabalhar lá", disse o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, em uma entrevista. "Não há muitas luzes, 300 equipes de emergência estão vasculhando as águas procurando em cada centímetro para ver se consegue encontrar alguém."