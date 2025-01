Gastos sólidos do consumidor da França atenuam impacto da retração econômica pós-Olimpíada

PARIS (Reuters) - A atividade econômica da França recuou ligeiramente no quarto trimestre, apesar dos gastos firmes dos consumidores, uma vez que o impulso dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 diminuiu, informou a agência de estatísticas INSEE nesta quinta-feira.

A segunda maior economia da zona do euro contraiu 0,1% nos últimos três meses de 2024, após uma expansão não revisada de 0,4% no terceiro trimestre, mostraram dados preliminares do INSEE.

Os Jogos Olímpicos sustentaram o crescimento francês no terceiro trimestre devido às vendas de serviços, ingressos e direitos de transmissão, informou a INSEE.

A demanda doméstica contribuiu positivamente para o Produto Interno Bruto no quarto trimestre, uma vez que os gastos dos consumidores esfriaram apenas ligeiramente após o impulso dos Jogos Olímpicos, já que as vendas de veículos aumentaram antes da introdução de novas regulamentações.

"Embora o crescimento tenha sido impulsionado pelos gastos públicos e pela demanda externa nos últimos três anos, a demanda interna privada está finalmente mostrando alguns sinais de vida", disse o economista do Société Générale, Fabien Bossy, em uma nota de pesquisa.

Os gastos das famílias, tradicionalmente o motor do crescimento francês, aumentaram 0,4% no trimestre, de alta de 0,6% nos três meses anteriores, enquanto o investimento empresarial se manteve estável após ter recuado nos trimestres anteriores.

O comércio exterior continuou sendo um empecilho para a atividade no último trimestre do ano já que as exportações diminuíram, enquanto as importações se recuperaram. Enquanto isso, uma redução nos estoques das empresas também pesou sobre o crescimento.

Uma pesquisa da Reuters com 30 economistas apontava expectativa de que o crescimento seria estável no quarto trimestre, com estimativas variando de -0,2% a +0,3%.

O desempenho no final do ano deixou a França com um crescimento anual de 1,1%, inalterado em relação ao ano anterior e em linha com a previsão do governo.

O governo baseou seu plano orçamentário para 2025 em uma previsão de crescimento de 0,9%, embora as perspectivas para o próprio orçamento não sejam claras devido à volatilidade da política interna e à perspectiva de tensões comerciais com os Estados Unidos.

