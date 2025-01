Fone de ouvido da Philips sai por menos de R$ 125 hoje; confira detalhes

Encontrar um fone com um som de qualidade e bateria de longa duração pode ser difícil para quem quer economizar. Porém, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que promete ser bom e barato: o fone de ouvido TWS TAT1108BK/00, da Philips, está com 17% de desconto, custando R$ 121,39 na Amazon.

O fone de ouvido é sem fio, além de ser resistente a respingos d'água e suor, ou seja, pontos positivos para quem gosta de se exercitar escutando músicas. Confira mais informações sobre esse modelo da Philips e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Philips sobre o fone de ouvido?

Promete graves poderosos e design compacto sem fio;

Com encaixe seguro e confortável para os ouvidos;

Possui algoritmo de inteligência artificial, que promete chamadas mais claras e sem ruídos indesejados;

Com botão físico para controlar músicas e chamadas;

Bateria com autonomia de até 15 horas de reprodução (5 horas no fone de ouvido e mais 10 horas com estojo de carregamento);

Compatível com assistente de voz, como Siri e Google Assistente;

Conexão via Bluetooth 5.3;

Resistente a respingos de água e suor;

Disponível na cor preta e branca, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o fone de ouvido tem quase 7 mil avaliações, sendo 81% com nota máxima de cinco estrelas. De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos desse modelo são a qualidade sonora, botão de ação físico para controlar músicas e atender chamadas, além do ótimo custo-benefício.

Os fones são muito bons, tem uma construção bem acertada, ótimo som e ótima bateria. A marca por si já fala muita coisa, é realmente um fone muito melhor que marcas menos tradicionais e que cobram o mesmo valor. Não tem sistema touch, o controle é por um botãozinho, para quem não se importa, vale super a pena. João

O fone entrega o que se propõe. O som é excelente, o tamanho é perfeito, vem com três tamanhos de borracha, o que para mim foi perfeito, já que ficou mais confortável com a menor delas. O único quesito que ainda irei avaliar é a durabilidade da bateria. Outro detalhe interessante é que ele possui botão físico, que para mim é maravilhoso. Sandra Dias Barbosa

Estava há meses procurando um fone que não fosse tão caro e ao mesmo tempo me entregasse uma qualidade para o que eu precisava. Uso muito os fones para ouvir música, podcast e para fazer chamadas de vídeo e esse fone me atendeu em todos os requisitos necessários. Ele dura uma quantidade razoável de tempo, o que não foi um problema pra mim. Talvez para alguém que precise usar durante muitas horas e para coisas muito profissionais não seja a opção ideal, mas para o dia a dia é perfeito! Mateus

Sou bem chato em relação à qualidade sonora de fones de ouvidos, porém esse surpreendeu. Ótima durabilidade, seja nos fones ou no tempo de carregamento da base, e com ótima qualidade sonora. Graves não são superpotentes, porém excedem a expectativa para esse tipo de produto, e é perceptível que se ajustam a música que está tocando. Gravação de áudios excelente, com um leve delay no primeiro segundo, mas nada prejudicial. Vinícius

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores reclamaram da baixa autonomia da bateria e do microfone, além do fato do fone não ter cancelamento de ruído. Confira os comentários:

Comprei com algumas expectativas por conta do que li, mas consciente de que se tratava de um fone simples. O som dele é ok e a bateria não dura muito, mas o que me incomoda é que, às vezes, um dos lados começa a apitar como se a bateria estivesse acabando e o outro não, mas uso os dois ao mesmo tempo sempre. O formato dele também não foi muito bom para minha orelha. Mesmo com a menor borrachinha, me machuca bastante. Estou pesquisando outro fone para comprar pra não ficar na mão. Gabi Bowie

Gostei, porém, ele não tem cancelamento de ruído. Se você for usar pra treinar em uma academia cheia, você mal vai conseguir escutar a música. Yauanna Cabral

O produto é de boa qualidade, acabamento e funcionamento. Porém, a autonomia da bateria é baixa, dura poucas horas, comprometendo a experiência. Luiz

O produto realmente possui um ótimo custo-benefício, mas ainda assim poderia ser melhor devido ao preço. O som é alto, mas não possui graves tão trabalhados para quem gosta. Além disso, o microfone não é muito bom, pois quando estou com ele e mando áudios no Whatsapp o som sai com bastante ruídos. Sareh Benjamin

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.