Colisão de aeronaves é acidente aéreo mais fatal nos EUA em 24 anos

A colisão entre um avião comercial e um helicóptero nesta quarta-feira (29) nos EUA é o acidente aéreo comercial mais fatal do país desde 2001, quando um voo da American Airlines caiu em uma área residencial em Nova York e deixou mais de 260 pessoas mortas.

O que aconteceu

Choque entre aeronaves desta quarta deixou 67 mortos ao total. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, enquanto o helicóptero militar levava três soldados a bordo.

Ninguém sobreviveu. A informação foi dada nesta quinta-feira (30) por autoridades dos EUA durante coletiva de imprensa.

Acidente de 2025 torna-se, então, o mais mortal da história dos EUA desde 2001. No dia 12 de novembro daquele ano, um avião da American Airlines caiu em um bairro residencial de Nova York minutos após ter decolado do Aeroporto Internacional John F. Kennedy.

Tragédia há 24 anos matou 260 pessoas a bordo e cinco no solo. Os bombeiros na época informaram que uma das turbinas da aeronave pegava fogo antes da queda. Quatro casas ficaram totalmente destruídas e outras 10 danificadas.

Queda do avião da American Airlines ocorreu dois meses após o maior ataque terrorista da história, em 11 de setembro. Quase 3.000 pessoas foram mortas quando 19 sequestradores da Al-Qaeda tomaram o controle de quatro jatos, enviando dois dos aviões para o World Trade Center de Nova York, um terceiro para o Pentágono em Arlington, Virgínia, e o quarto para um campo no oeste da Pensilvânia.

Entre o acidente de 2001 e o de 2025, outros dois foram registrados. Em 2006, uma aeronave da Comair caiu ao decolar em Lexington, Kentucky, e deixou dois tripulantes de 47 passageiros mortos. Três anos depois, um avião da Colgan Air caiu em Nova York, matando todos os 45 passageiros, dois pilotos e dois comissários de bordo. Outra pessoa no solo também morreu, elevando o número total de mortos para 50.

Entenda o caso

Um avião comercial da American Airlines com 60 passageiros e quatro tripulantes e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA, com três soldados, se chocaram. As aeronaves colidiram e caíram no rio Potomac, na noite desta quarta-feira (29), perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC.

Colisão aconteceu durante a aproximação para pouso por volta das 21h dos EUA (23h no horário de Brasília). O canal de TV norte-americano NBC informou que pelo menos 30 corpos sem vida foram recuperados até agora. O rio Potomac passa pela capital Washington, além dos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

Entre os passageiros do avião estavam dois russos ex-campeões mundiais de patinação. O Kremlin confirmou que os treinadores de patinação no gelo Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo, além de uma equipe do país.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento do helicóptero no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais." A agência de notícias Associated Press afirmou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.

Todos os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Nacional Reagan. O local está fechado, de acordo com a FAA (Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês), e os voos estão sendo desviados para o Aeroporto Internacional Marshall de Baltimore, segundo o Washington Post.