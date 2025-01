Wall Street recua, mas se recupera de mínima do dia após Fed manter juros inalterados

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta quarta-feira, mas acima dos menores níveis do dia, depois que o Federal Reserve manteve a taxa básica de juros inalterada, como esperado, e o chair do Fed, Jerome Powell, fez comentários tranquilizadores sobre a economia.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,48%, para 6.038,67 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,54%, para 19.627,51 pontos. O Dow Jones caiu 0,31%, para 44.710,31 pontos.