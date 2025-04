Abiarroz: Brasil exporta 86% mais produto em casca em março ante março de 2024

São Paulo, 25 - O Brasil exportou 158,5 mil toneladas de arroz (base casca) em março passado, 153% mais ante fevereiro e 86% acima de março e 2024. Em receita, as vendas somaram US$ 45,3 milhões, resultado 109% maior que em fevereiro e 5% superior ao de março de 2024, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "Neste ano, o principal item exportado foi o arroz em casca, matéria-prima com menor valor agregado, enquanto em 2024 predominou o arroz branco. Por isso, observamos essa discrepância entre volume e receita", disse o diretor de Assuntos Internacionais da Abiarroz, Gustavo Trevisan, em nota. De acordo com ele, o crescimento do volume de arroz em casca exportado está diretamente relacionado à colheita da nova safra, "que resultou em maior oferta dessa matéria-prima no mercado".Conforme a Abiarroz, México, Senegal e Nicarágua foram os principais destinos do arroz brasileiro no primeiro trimestre. Considerando apenas o mês de março, Senegal lidera o ranking, seguido por Venezuela e México. Em relação às importações, o Brasil comprou, no mês passado, 117 mil toneladas de arroz (base casca), com desembolso de US$ 32,5 milhões, queda de 4% no volume e de 33% na despesa ante março de 2024.A entidade disse que as exportações de arroz beneficiado somaram 84,3 mil toneladas em março, estável em relação a igual período de 2024, com receita de US$ 27,5 milhões, 36,3% menor que em igual mês do ano anterior.