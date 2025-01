Tesla promete carros mais baratos no 1º semestre e ofusca resultados abaixo do esperado

Por Abhirup Roy e Akash Sriram

(Reuters) - A Tesla disse nesta quarta-feira que está a caminho de lançar modelos mais baratos de veículos elétricos no primeiro semestre de 2025 e que começará a testar em junho um serviço de transporte autônomo, entusiasmando investidores e ofuscando os resultados trimestrais que vieram abaixo das expectativas.

O valor de mercado da Tesla disparou com a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um aliado próximo do presidente-executivo da companhia, Elon Musk. No entanto, a empresa de carros elétricos registrou uma queda nas vendas no ano passado, aumentando a pressão para o lançamento de modelos com preços mais baixos, bem como veículos autônomos e softwares que, segundo Musk, sustentam seu futuro financeiro.

As ações da montadora subiam 4,7%, com a Tesla afirmando que está cortando custos e trabalhando em novos veículos.

"A acessibilidade continua sendo a principal preocupação dos clientes, e continuamos a analisar todos os aspectos de nosso custo por produto vendido", disse a empresa em seu relatório de resultados. A Tesla acrescentou que esses custos atingiram seu menor nível no quarto trimestre, abaixo de 35.000 dólares, impulsionados por menores custos da matéria-prima.

A Tesla tem um histórico de atrasos na entrega de produtos e o novo compromisso da empresa em lançar novos veículos no primeiro semestre é positivo, disse Thomas Martin, gestor sênior de portfólio da Globalt Investments, acionista da Tesla.

"Eles foram capazes de executar no lado dos custos e diminui-los. A capacidade deles de fazer isso no quarto trimestre definitivamente amenizou o impacto", acrescentou.

A Tesla também sinalizou progresso em seu software de direção autônoma.

Musk disse a analistas e investidores em uma teleconferência que a empresa vai começar a testar um serviço de carros autônomos pagos em Austin, no Texas, dentro de alguns meses.

"Teslas estarão circulando, sem ninguém dentro deles, em junho, em Austin", disse ele.

A margem de lucro da Tesla com vendas de veículos, excluindo créditos regulatórios, caiu para 13,59% no quarto trimestre, de 17,05% nos três meses anteriores, de acordo com cálculos da Reuters. Wall Street esperava que a cifra fosse de 16,2%, de acordo com 23 analistas consultados pela Visible Alpha.

A receita foi de 25,71 bilhões de dólares no período de outubro a dezembro, inferior às estimativas compiladas pela LSEG de 27,27 bilhões de dólares.

A margem de lucro bruto da empresa encerrou o trimestre em 16,3%, também abaixo das estimativas de 19,03%, segundo 20 analistas consultados pela LSEG. No terceiro trimestre, a Tesla registrou uma margem de lucro de 19,8%.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)